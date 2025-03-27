США ставлять під удар членство України в ЄС: шокувальні подробиці нової угоди про корисні копалини

США запропонували новий проект угоди про корисні копалини / © ТСН.ua

Реклама

Новий проєкт угоди про корисні копалини, запропонований США, може підірвати зусилля України щодо вступу до ЄС та надати США безпрецедентний вплив на українську економіку.

США прагнуть взяти під контроль усі великі майбутні інвестиції в інфраструктуру та видобуток корисних копалин в Україні із правом вето на участь інших країн. Якщо документ буде підписано в такій редакції, це ставить під сумнів майбутнє членство України в Євросоюзі.

Про це пише Bloomberg, журналісти якого ознайомились із проєктом угоди.

Реклама

Згідно з новим документом, США отримають «право першої пропозиції» на інвестиції у всі проєкти з розвитку інфраструктури та видобутку природних ресурсів. Якщо Україна підпише цю угоду, США отримають величезну владу та контроль за інвестиціями в Україну, включаючи будівництво портів, автомобільних та залізниць, а також видобуток нафти, газу та інших природних ресурсів.

«Це буде безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи якраз у той час, коли вона намагається відповідати стандартам ЄС», — йдеться у статті.

Крім того, у документі йдеться про те, що всі «матеріальні та фінансові вигоди», надані Сполученими Штатами Україні після початку повномасштабної війни, — це внесок американців у новий інвестиційний фонд. Тобто Трамп має намір змусити Україну сплатити за всю військову та економічну допомогу США ще до того, як Київ отримає якісь доходи від цього «фонду партнерства».

Умови нового проєкту угоди із США

Серед умов угоди слід зазначити ще кілька пунктів:

США матимуть право першої вимоги на прибуток інвестиційного фонду реконструкції;

фонд контролюватиметься корпорацією Міжнародного розвитку та фінансування США (DFC);

DFC буде призначати 3 із 5 членів ради директорів;

DFC отримає право вето для блокування певних рішень;

Україна зможе призначити 2 із 5 членів ради директорів;

Україна буде позбавлена можливості втручатися у повсякденне управління фондом;

Київ зобов’язаний вкладати 50% своїх доходів від усіх нових проєктів у галузі природних ресурсів та інфраструктури у фонд;

США будуть забирати весь прибуток плюс 4% річного доходу доти, доки їх інвестиції не будуть повернуті;

Україна буде зобов’язана представляти нові проєкти на розгляд керівництва фонду;

схвалені проєкти будуть під наглядом DFC або корпорація отримає місця у раді директорів цих проєктів;

відхилені проєкти Києву буде заборонено пропонувати іншим інвесторам протягом як мінімум одного року;

США отримає пріоритетне право на купівлю українських корисних копалин, незалежно від того, чи фонд фінансує їх видобуток;

Україні заборонять продавати критично важливі корисні копалини країнам, які США вважають своїми «стратегічними конкурентами».

Окрім того, проєкт угоди не має часових рамок. А щодо умов розірвання угоди, Bloomberg про них не повідомляє.

Ймовірно, перш ніж угоду буде підписано, до документа буде внесено зміни. Поінформоване джерело видання, ім’я якого не називається, зазначило, що Україна планує надати свої виправлення вже цього тижня.

Нагадаємо, у США сподіваються, що документ буде підписано найближчим часом. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, підписи можуть бути поставлені вже наступного тижня.