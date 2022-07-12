США стежать за використанням американської зброї в Україні та впевнені у діях уряду – Держдеп

Заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс повідомила 12 липня, що Вашингтон стежить за використанням американської зброї в Україні та впевнений у діях уряду держави.

США активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і наданої допомоги у сфері безпеки.

Про це Дженкінс заявила на онлайн-брифінгу 12 липня, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до обов’язку захищати оборонні технології американського походження та запобігати їхньому потраплянню до чужих рук чи незаконному розповсюдженню. Тому ми активно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, навіть в умовах складного конфлікту, який ми бачимо, і середовища, в якому вона діє", – розповіла заступниця держсекретаря США.

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Вона додала, що у Вашингтоні регулярно оцінюють ризики можливого незаконного переміщення американської зброї та її втрати на полі бою.

"Тож ми впевнені в зобов’язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Тож не вдаючись в оперативні деталі, я можу сказати, що Сполучені Штати активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати", – сказала Дженкінс.

Нагадаємо, в червні в Пентагоні вже спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.

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