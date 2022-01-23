США стурбовані словами британського МЗС про плани РФ щодо України, а в Росії назвали заяву дезінформацією

США стурбовані словами британського МЗС про плани РФ щодо України, а в Росії назвали заяву дезінформацією

У США вважають, що український народ має суверенне право визначати своє майбутнє

Глибоке занепокоєння викликало у Білому домі заяву МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне їй керівництво.

Про це пише "Інтерфакс".

"Такі змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє власне майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", — заявила у зв'язку з цим представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн.

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Водночас у МЗС РФ назвали заяву Лондона дезінформацією та провокаційною діяльністю.

"Розповсюджена МЗС Британії дезінформація — ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", — заявили в МЗС Росії.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", — резюмували у заяві.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств.

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