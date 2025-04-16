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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США та Франція говоритимуть про припинення вогню в Україні: Рубіо й Віткофф готують візит

Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе розмову з главою МЗС Жаном-Ноелем Барро.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф

Спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф. / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф готуються до візиту в Париж наприкінці цього тижня. За даними двох джерел, знайомих із планами, візит охопить переговори з Францією щодо ключових геополітичних питань.

Про це пише Politico.

Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе розмову з главою МЗС Жаном-Ноелем Барро. Як повідомив американський чиновник на умовах анонімності, Рубіо після Парижа планує вирушити до Африки.

Основними темами переговорів стануть ситуація в Україні, політика щодо Ірану та торговельні питання. Зокрема, обговорюватимуться загрози з боку адміністрації Трампа щодо запровадження нових мит.

Візит відбувається незабаром після поїздки Віткоффа до Москви, де той зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. Там обговорювали можливе припинення вогню в Україні на тлі стагнації переговорів між США та Росією в останні тижні. У Білому домі визнали, що попри розчарування президента Трампа, зустріч у Москві стала “ще одним кроком” у спробах домовитися про перемир’я.

Франція, зі свого боку, продовжує відігравати провідну роль у європейських ініціативах із гарантування безпеки для Києва, включно з можливим розміщенням сил підтримки в Україні у разі припинення вогню.

Це буде перший візит американських високопосадовців до Франції після участі віцепрезидента Дж. Д. Венса у саміті з питань штучного інтелекту в лютому.

Очікується, що питання тарифів також буде серед пріоритетних. Минулого тижня Макрон заявив, що 90-денне призупинення жорстких мит, ініційоване Трампом, є лише “тендітною” паузою в економічній напруженості між сторонами.

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