США та Іран обговорюють 45-денне перемир’я: що відомо

США, Іран

США, Іран та низка регіональних посередників ведуть переговори щодо можливого 45-денного припинення вогню. Це може стати першим кроком до повного завершення війни.

Про це повідомляють кілька джерел, обізнаних із дипломатичними контактами, пише Axios.

«Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі. Але ця остання відчайдушна спроба — єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних та водних об’єктах у країнах Перської затоки», — пишуть аналітики.

Що відомо про переговори

За їхніми словами, йдеться про двоетапну угоду: спершу — тимчасове перемир’я, а вже під час нього сторони мають домовитися про остаточне припинення бойових дій. У разі потреби режим тиші можуть продовжити. Переговори ведуться за посередництва представників Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також через прямі контакти між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

Водночас адміністрація США вже передала Ірану кілька пропозицій, однак Тегеран поки що їх не прийняв. Ключовими питаннями залишаються відкриття Ормузької протоки та ситуація з іранським високозбагаченим ураном — ці теми планують винести на фінальний етап домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між сторонами тривають «глибокі переговори» і угоду можуть укласти до встановленого ним дедлайну. Водночас він пригрозив жорсткими діями у разі провалу дипломатії.

Посередники наголошують, що найближчі 48 годин є критичними для досягнення компромісу.

Нагадаємо, за даними WSJ, діалог між США та Іраном щодо припинення вогню та початку мирних переговорів поки зайшов у глухий кут. Як зазначається, посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану не дали результату. У свою чергу Тегеран відмовився йти на поступки щодо ключових умов, зокрема відкриття Ормузької протоки.