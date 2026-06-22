США та Іран провели продуктивні переговори у Швейцарії: є прогрес щодо Ормузької протоки

США та Іран / © Getty Images

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Учасники переговорів між Сполученими Штатами та Іраном, які відбулися у Швейцарії, провели продуктивні консультації щодо всіх пунктів попереднього меморандуму, підписаного 17 червня.

Про це у соцмережі X повідомив кореспондент Барак Равід із посиланням на американське дипломатичне джерело.

За словами дипломата, сторони детально обговорили всі складові майбутніх домовленостей, а також механізми, які мають забезпечити спільне розуміння позицій усіма учасниками переговорного процесу.

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Серед ключових тем зустрічі — ядерна програма Iran, припинення вогню в Lebanon та питання безпеки проходу суден через Strait of Hormuz.

Окрему увагу сторони приділили врегулюванню конфлікту в Лівані. Саме на цьому, за інформацією джерела, наполягала іранська делегація.

Також під час переговорів обговорювали нещодавні заяви Тегерана про можливе закриття Ормузької протоки — одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Американський дипломат заявив, що сторонам вдалося досягти “гарного прогресу” у цьому напрямку та наблизитися до домовленостей щодо гарантування повного відкриття морського шляху.

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За підсумками першого раунду консультацій, за словами співрозмовника журналіста, усі чотири сторони переговорного процесу залишилися задоволені перебігом зустрічі, а посередники допомогли створити умови для подальшого зміцнення довіри між Вашингтоном і Тегераном.

Мирні домовленості

Нещодавно Сполучені Штати та Іран офіційно заявили про досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня у Женеві за посередництва Пакистану. Одразу після цих успішних дипломатичних кроків Дональд Трамп анонсував негайне зняття американської блокади та відкриття транзиту Ормузькою протокою.

Зі свого боку лідери країн G7 публічно висловили готовність підтримати план Вашингтона щодо швидкого розмінування та відновлення безпечного судноплавства у цьому регіоні. Однак європейські союзники наголосили на необхідності отримати надійні довгострокові гарантії від Тегерана, перш ніж відправляти туди свої військові кораблі.

Попри гучні заяви про історичне примирення між США та Іраном, керівництво Ізраїлю відмовилося підкорятися цим рішенням, наголосивши на своєму статусі незалежної держави. Ізраїльські посадовці дали чітко зрозуміти, що американська угода не є для них обов’язковою та не зупинить їхніх військових операцій.

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Міжнародні експерти зазначали, що нормалізація торговельного руху та повернення до довоєнних обсягів перевезень у будь-якому разі вимагатиме щонайменше кількох тижнів злагодженої роботи. Водночас ця близькосхідна угода мала б дозволити адміністрації Трампа більше сконцентруватися на військовій допомозі та переговорних процесах щодо України.

Нагадаємо, напередодні, 18 червня, Сполучені Штати Америки скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Відповідне рішення було ухвалене за дорученням президента США Дональда Трампа.

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