США та Італія обговорюють передавання Україні ППО SAMP-T: може збивати крилаті ракети і літаки

Італія може передати Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, які можуть збивати літаки, а також крилаті та протирадіолокаційні ракети.

США просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України. До нього можуть увійти зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Франческо Тало 5 січня поговорили телефоном.

Зокрема, представники двох країн обговорили постачання озброєння для України. Йшлося про батарею комплексів SAMP-T. Наразі Італія остаточно не затвердила шостий пакет військової допомоги, але незабаром може це зробити.

Видання зазначає, що на озброєнні Італії сьогодні є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, що діють, і одна навчальна, якій не вистачає пускової установки. Проте робота з її модернізації триває вже кілька місяців.

Слід зазначити, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T належить до класу "повітря-повітря". Дальність виявлення цілей становить 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби. За десять секунд вона може випустити вісім ракет.

SAMP-T може захищати військові підрозділи чи об'єкти інфраструктури. За допомогою цієї установки можна знищувати літаки, а також збивати крилаті та протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що західні союзники можуть надати Україні потужну систему протиповітряної оборони SAMP-T в першому кварталі 2023-го року.

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