США та Ізраїль обговорюють введення миротворців до Сектора Гази

США та Ізраїль розглядають кілька варіантів майбутнього існування Сектора Гази після його демілітаризації.

Один із варіантів розвитку подій у Газі передбачає введення міжнародного миротворчого контингенту.

Про це пише Bloomberg.

У цьому разі тимчасовий контроль над анклавом отримала б адміністрація із представників країн регіону, підтримана військами США, Великої Британії, Німеччини та Франції. В ідеалі, за словами джерел Bloomberg, контингент мав би включати також підрозділи арабських країн, як-от Саудівська Аравія або ОАЕ.

Обговорення лише почалося, деякі американські чиновники вважають передчасним розгляд конкретних варіантів мирного врегулювання. За словами джерел, знайомих із позицією Джо Байдена, президент США вважає політично ризикованим наражати на небезпеку навіть невелике угруповання американських військ. За словами іншого джерела, незрозуміло, чи зацікавить такий варіант арабські країни.

Інший варіант, який обговорюють, - миротворчі сили на кшталт тих, що контролюють ситуацію на Синайському півострові, забезпечуючи виконання умов мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем від 1979 року. В Ізраїлі вважають, що ця ідея заслуговує на розгляд.

Третій варіант - введення тимчасової адміністрації під егідою ООН. Однак у Тель-Авіві її вважають нереалізованою, оскільки скептично оцінюють можливості ООН.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, президентська адміністрація розглядає різні варіанти майбутнього для Гази, однак "як колись" - уже не буде.

"Не можна повернути статус-кво, коли Газою керує ХАМАС. Також керувати Газою або контролювати її не повинен Ізраїль - і ізраїльтяни самі заявляють про це", - сказав Блінкен.

У прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу додали, що для реалізації будь-яких варіантів, які почали розглядатися, має бути знищення ХАМАСу і демілітаризація Гази.

Нагадаємо, останніми днями Ізраїль активізувався у своїй протидії палестинським і ліванським бойовикам. Операція в Газі триває і на землі, і в підземних тунелях, а винищувачі ЦАХАЛу атакують об'єкти "Хезболли". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про операцію Ізраїлю на території Гази.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.