США та Китай домовилися відновити військові зв’язки - ЗМІ

Сі Цзіньпін і Байден домовилися відновити військові зв’язки на високому рівні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися відновити на основі рівності та поваги військовий зв’язок високого рівня.

Про це пише Xinhua.

Вони досягли домовленості під час саміту в Filoli Estate, заміському будинку приблизно в 40 км на південь від Сан-Франциско, Каліфорнія.

Нагадаємо, що раніше китайський лідер висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.

Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.

«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.

Також читайте Переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: перші заяви лідерів

Також президент США Джо Байден прокоментував перемовини з китайським колегою. «Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», - додав американський президент.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.