США та Китай домовилися відновити військові зв’язки - ЗМІ

Сі Цзіньпін і Байден домовилися відновити військові зв’язки на високому рівні.
Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися відновити на основі рівності та поваги військовий зв’язок високого рівня.
Про це пише Xinhua.
Вони досягли домовленості під час саміту в Filoli Estate, заміському будинку приблизно в 40 км на південь від Сан-Франциско, Каліфорнія.
Нагадаємо, що раніше китайський лідер висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.
Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.
«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.
Також президент США Джо Байден прокоментував перемовини з китайським колегою. «Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», - додав американський президент.
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