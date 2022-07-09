США та Китай готові до діалогу: Блінкен вперше з жовтня минулого року особисто зустрівся із китайським колегою

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 9 липня, зустрівся з очільником МЗС КНР.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Китаю Ван І заявили про готовність до діалогу. Після саміту G20 Блінкен вперше з жовтня минулого року особисто зустрівся із міністром закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє DW.

"У таких складних і важливих відносинах, як відносини між США та Китаєм, є про що поговорити", - заявив Блінкен.

Держсекретар США висловив надію на "продуктивну та конструктивну розмову".

Ван І зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін вірить у співпрацю та "взаємну повагу" між двома найбільшими економічними державами світу.

"Китай та США – дві великі країни, тому необхідно, щоб ці країни підтримували нормальний обмін", - заявив Ван І.

Він також наголосив, що сторонам необхідно працювати разом, щоб ці відносини продовжували розвиватися правильним шляхом.

Нагадаємо, Байден підписав новий пакет допомоги Україні на $400 млн.

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