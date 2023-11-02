США та Китай попередньо домовилися провести спільний форум за участі лідерів держав

Заступниця прессекретаря Білого дому Емілі Саймонс заявила, що Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості про проведення саміту між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном у листопаді в Сан-Франциско.

Про це вона заявила у розмові з журналістами на борту президентського літака під час подорожі з Джо Байденом у його поїздці до Міннесоти, - пише Укрінформ.

«Не хочу забігати наперед у процесі матеріально-технічного планування, але ми в принципі досягли згоди щодо зустрічі», - зауважила Саймонс.

«Ми всі на одній хвилі і ми тісно співпрацюємо з китайською стороною, щоб реалізувати ці плани», - додала вона.

За її словами, обидві сторони неодноразово визнавали важливість діалогу між лідерами Сполучених Штатів і Китаю в управлінні двосторонніми відносинами.

Але Пекін висловлюється дуже обережно стосовно можливості особистих переговорів між Байденом та Сі, уникаючи відповіді про ймовірну поїздку лідера Китаю до США.

Речник МЗС КНР Ван Веньбін на брифінгу не відповів на запитання про домовленість щодо саміту лідерів двох країн, зауваживши лише, що Пекін і Вашингтон погодилися співпрацювати для проведення такої зустрічі у Сан-Франциско.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 26-28 жовтня перебував із візитом у США, де провів переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Головною метою триденного візиту Вана була підготовка ймовірної зустрічі Байдена та Сі на полях саміту АТЕС, запланованого на 11-17 листопада в Сан-Франциско. Утім, Пекін ще не підтвердив участь Сі у цьому форумі.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер КНР Сі Цзіньпін пропонує “старому другу” Путіну будувати “новий світовий лад”.

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