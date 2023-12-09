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США та Китай відновлять військові переговори для зменшення напруги — Білий дім

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США та Китай відновлять військові переговори для зменшення напруги — Білий дім

Фото: YouTube

Про відновлення переговорів напередодні домовились Джо найдена та Сі Цзіньпін.

У Вашингтоні прагнуть відновити військові переговори з Пекіном, щоб зменшити напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що у США хочуть дати поштовх військовим переговорам з Пекіном, щоб "зменшити прорахунки та непорозуміння".

Кірбі заявив, що переговори ще не відновили, оскільки КНР все ще не знайшла заміну колишньому міністру оборони, який був звільнений у жовтні.

"Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були запущені", - сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай звинуватив США у порушенні свого суверенітету після того, як есмінець ВМС США "Габріель Гіффордс" з'явився поблизу мілини Другого Томаса, підводного рифу в Південно-Китайському морі.

Крім того, ми раніше інформували, що США, Австралія і Британія виявлятимуть китайські субмарини за допомогою штучного інтелекту.

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Дата публікації
Перегляди
39
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