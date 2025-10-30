США та Китай об’єднуються заради миру в Україні: Трамп зробив гучну заяву

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що США та Китайська Народна Республіка об’єднають зусилля для пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї, передає Новини.LIVE.

«Ми довго про це говорили, і ми обоє працюватимемо разом, щоби спробувати щось зробити. Ми погодились, що сторони, знаєте, зайняли позиції і воюють, і іноді треба дати їм битися, мабуть, божевілля. Але він допоможе нам, і ми разом працюватимемо над Україною. Ми не можемо зробити набагато більше», — зазначив Дональд Трамп.

Трамп підкреслив, що головна мета — уникнути подальших жертв серед військових.

«Мені не подобається бачити, як гинуть шість, сім, вісім тисяч молодих людей, переважно солдатів», — зазначив Трамп.

Президент США порушив тему залежності Китаю від російських енергоресурсів, зазначивши, що це ускладнює ситуацію. Проте за його словами питання нафти не обговорювалося, бо найголовніша мета — знайти шляхи завершення війни.

Нагадаємо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп оцінив «дружні» й «дивовижні» переговори з лідером КНР на 12 балів із 10, додавши, що з китайським очільником вони «домовилися майже про все». Зустріч Трампа та Сі в місті Пусан у Південній Кореї тривала 1 годину 40 хвилин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Пентагону вказівку розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм. Це стало відвертою спробою продемонструвати військову міць Сполучених Штатів напередодні важливої торговельної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.