США та Китай об’єднуються заради миру в Україні: Трамп зробив гучну заяву
США і Китай «працюватимуть разом» над припиненням війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що США та Китайська Народна Республіка об’єднають зусилля для пошуку шляхів завершення війни в Україні.
Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї, передає Новини.LIVE.
«Ми довго про це говорили, і ми обоє працюватимемо разом, щоби спробувати щось зробити. Ми погодились, що сторони, знаєте, зайняли позиції і воюють, і іноді треба дати їм битися, мабуть, божевілля. Але він допоможе нам, і ми разом працюватимемо над Україною. Ми не можемо зробити набагато більше», — зазначив Дональд Трамп.
Трамп підкреслив, що головна мета — уникнути подальших жертв серед військових.
«Мені не подобається бачити, як гинуть шість, сім, вісім тисяч молодих людей, переважно солдатів», — зазначив Трамп.
Президент США порушив тему залежності Китаю від російських енергоресурсів, зазначивши, що це ускладнює ситуацію. Проте за його словами питання нафти не обговорювалося, бо найголовніша мета — знайти шляхи завершення війни.
Нагадаємо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп оцінив «дружні» й «дивовижні» переговори з лідером КНР на 12 балів із 10, додавши, що з китайським очільником вони «домовилися майже про все». Зустріч Трампа та Сі в місті Пусан у Південній Кореї тривала 1 годину 40 хвилин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Пентагону вказівку розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм. Це стало відвертою спробою продемонструвати військову міць Сполучених Штатів напередодні важливої торговельної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.