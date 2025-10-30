ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
2 хв

США та Китай об’єднуються заради миру в Україні: Трамп зробив гучну заяву

США і Китай «працюватимуть разом» над припиненням війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що США та Китайська Народна Республіка об’єднають зусилля для пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї, передає Новини.LIVE.

«Ми довго про це говорили, і ми обоє працюватимемо разом, щоби спробувати щось зробити. Ми погодились, що сторони, знаєте, зайняли позиції і воюють, і іноді треба дати їм битися, мабуть, божевілля. Але він допоможе нам, і ми разом працюватимемо над Україною. Ми не можемо зробити набагато більше», — зазначив Дональд Трамп.

Трамп підкреслив, що головна мета — уникнути подальших жертв серед військових.

«Мені не подобається бачити, як гинуть шість, сім, вісім тисяч молодих людей, переважно солдатів», — зазначив Трамп.

Президент США порушив тему залежності Китаю від російських енергоресурсів, зазначивши, що це ускладнює ситуацію. Проте за його словами питання нафти не обговорювалося, бо найголовніша мета — знайти шляхи завершення війни.

Нагадаємо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп оцінив «дружні» й «дивовижні» переговори з лідером КНР на 12 балів із 10, додавши, що з китайським очільником вони «домовилися майже про все». Зустріч Трампа та Сі в місті Пусан у Південній Кореї тривала 1 годину 40 хвилин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав Пентагону вказівку розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм. Це стало відвертою спробою продемонструвати військову міць Сполучених Штатів напередодні важливої торговельної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie