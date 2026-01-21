ТСН у соціальних мережах

США та НАТО нібито домовилися щодо Гренландії: Трамп обіцяє скасувати нові мита для Європи

Торговельної війни поки не буде. Трамп заявив, що погодив з Рютте «основу майбутньої угоди» щодо статусу Гренландії та всього Арктичного регіону.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення принципових домовленостей з керівництвом НАТО щодо використання Гренландії та Арктики.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social після зустрічі з генсеком Альянсу Марком Рютте.

Головний наслідок цієї зустрічі — скасування економічних санкцій.

Мита скасовано

Трамп підтвердив, що жорсткі тарифи, якими він погрожував раніше, не будуть запроваджені.

«На основі цього розуміння я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого», — йдеться у дописі.

За словами американського лідера, сторонам вдалося сформувати «основу майбутньої угоди», яка стосується не лише Гренландії, а й фактично всього Арктичного регіону.

«Це рішення, якщо воно буде реалізоване, стане великим досягненням для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО», — наголосив Трамп.

«Золотий купол» і Гренландія

Окремим пунктом переговорів стала безпекова ініціатива під назвою «Золотий купол». Ймовірно, йдеться про розширення системи протиракетної оборони.

Трамп зазначив, що додаткові дискусії щодо цього проєкту в контексті Гренландії тривають, а деталі будуть оприлюднені згодом.

Хто вестиме переговори

Для фіналізації угоди Трамп призначив команду високопосадовців, які звітуватимуть йому особисто. За переговори відповідатимуть:

  • віцепрезидент Джей Ді Венс

  • держсекретар Марко Рубіо

  • спеціальний посланець президента Стів Віткофф

«Вони звітуватимуть безпосередньо мені», — резюмував президент США.

Нагадаємо, Трамп попередив, що станеться, якщо Данія відмовиться віддати Гренландію. Президент США наголосив, що «сильна та безпечна Америка означає сильне НАТО».

