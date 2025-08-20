США та НАТО розробляють гарантії безпеки для України: які є варіанти

Україна, США, НАТО

Реклама

Американські та європейські військові експерти почали обговорювати можливі гарантії безпеки для України після завершення війни. Ініціатива з’явилася після заяви президента США Дональда Трампа про готовність допомогти захистити Україну в межах майбутньої мирної угоди.

Про це повідомило Reuters із посиланням на чиновників США.

У Вашингтоні підтвердили, що Пентагон вже проводить планувальні вправи, аби визначити, яку саме підтримку США можуть надати Києву, крім постачання зброї. Водночас наголошується, що ухвалення рішень займе час, адже вони мають бути і військово доцільними, і прийнятними для Кремля.

Реклама

Серед ідей, які обговорюються, — розміщення в Україні європейських військових під національними прапорами, але з командуванням США. При цьому йдеться не про сили НАТО як альянсу. Пентагон і штаб-квартира блоку коментарів не надали.

У Білому домі зазначили, що США можуть взяти на себе роль координатора гарантій безпеки. Натомість Міністерство закордонних справ Росії заявило, що категорично проти розгортання сил НАТО в Україні.

Підтримка США з повітря

Хоча Трамп виключив можливість відправлення американських сухопутних військ до України, він допустив інший формат участі. Президент заявив, що США можуть забезпечити повітряну підтримку України.

«Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові відправляти людей на землю, а ми готові допомогти їм в іншому, особливо, мабуть, … з повітря, бо ніхто не має того, що маємо ми, справді — вони цього не мають», — висловився Трамп.

Реклама

За оцінками експертів, така допомога може передбачати постачання додаткових систем ППО або навіть запровадження безпольотної зони силами американської авіації.

Зустріч військових керівників НАТО

20 серпня відбудеться віртуальна зустріч начальників штабів країн НАТО, ключовою темою стане Україна. Очікується, що генерал ВПС США Алексус Ґринкевич поінформує колег про переговори Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня.

За даними американських ЗМІ, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн також долучиться до зустрічі. Напередодні він мав провести переговори з кількома європейськими колегами у Вашингтоні.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив, що на зустрічі в Білому домі 18 серпня з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС та генсеком НАТО обговорювалися гарантії безпеки для Києва, які мають надати європейські держави у координації з Вашингтоном.

Реклама

За словами Зеленського, гарантії безпеки можуть бути формалізовані на папері протягом найближчого тижня-10 днів. Одним із ключових пунктів глава держави назвав пакет американського озброєння.

19 серпня Трамп заявив, що не збирається відправляти до України американські війська як миротворців у межах гарантій безпеки. За його словами, Франція, Німеччина та Британія розглядають можливість розгортання своїх військ. А підтримка США може бути у формі повітряних сил.