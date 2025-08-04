США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: що відомо

Міністр оборони Денис Шмигаль

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США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

«Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру», — написав міністр.

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Шмигль зазначив, що ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine — NSATU).

«Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення», — резюмував Шмигаль.

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Нагадаємо, у липня президент Трамп заявив, що США постачатимуть зброю Україні за кошти європейських союзників, але не уточнив, як це буде зроблено.