США та Німеччина домовлялися про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

США та Німеччина домовлялися про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Америка підтримала рішення Німеччини щодо зупинки сертифікації газопроводу.

США та Німеччина вночі проти 22 лютого проводили консультації щодо зупинки сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

США привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі у Twitter.

"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - написала вона.



За її словами, країни напередодні обговорювали питання газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, Німеччина повідомила про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" через визнання Росією незалежності окупованих частин ДНР та ЛНР.

У Нафтогазі також привітали рішення Німеччини призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".