США та Німеччина виступають за те, щоб відкласти запрошення України до НАТО – Foreign Policy

На нещодавній зустрічі в Держдепі американські дипломати закликали європейців не намагатися зробити членство України в Альянсі пунктом порядку денного на літньому саміті у Вашингтоні.

У США та Німеччині виступають проти запрошення України вступити до НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні. Натомість там вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє американське видання Foreign Policy із посиланням на десятки нинішніх і колишніх посадовців, знайомих з цим питанням.

"Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються із значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини", – йдеться в публікації.

Чому США і Німеччина проти запрошення України до НАТО

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Західні офіційні особи НАТО, переважно у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до Альянсу, допоки триває війна з Росією.

США та Німеччина – головні донори військової та економічної допомоги Україні. Офіційні особи в обох країнах наполягають на тому, що Україна повинна врешті-решт приєднатися до НАТО, але зараз не час починати цей процес. Американці і німці вважають, що безпосередню увагу слід зосередити на продовженні передаванні зброї та боєприпасів Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу з РФ у найближчій перспективі.

Переваги та загрози внаслідок вступу України до НАТО

У публікації зазначається, що Україна у складі НАТО могла б завдати "смертельного удару неоімперіалістичним амбіціям Путіна анексувати" її території та, можливо, зазіхати на ще більше європейських територій. На думку деяких чиновників на Заході, лише членство України в Альянсі нарешті переконає Росію пригальмувати вторгнення та припинити війну.

Інші прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до Альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія Заходу щодо постачання зброї та боєприпасів державі.

"Затримки з переходом до членства (в НАТО – ред.) коштують не тільки Україні, але й дорого коштують Альянсу", – заявив посол Естонії у США Крістіян Прікк.

Автори статті також звертають увагу, що надто швидкий допуск України до НАТО, особливо з урахуванням окупації великої частини її територій, може спровокувати повномасштабний конфлікт між РФ та Альянсом. Йдеться про основоположну статтю про колективну оборону 31 члена НАТО, яка вимагає від усіх країн блоку захистити будь-яку державу, яка зазнала нападу. На тлі цих дебатів вимальовується перспектива ядерного конфлікту між Москвою та Альянсом.

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Зустріч у Держдепі щодо майбутнього саміту НАТО

Оскільки адміністрація президента США Джо Байдена починає складати порядок денний для липневого саміту НАТО у Вашингтоні, це питання загострює напруженість між табором прихильників членства України, представленим Польщею та країнами Балтії, і табіром очікування, очолюваного Вашингтоном і Берліном. Франція, яка розглядає власний пакет гарантій безпеки для України окремо від членства в Альянсі, вважається відкритою для висунення офіційного запрошення Києву стати союзником НАТО.

"На зустрічі в Державному департаменті на початку цього місяця між американськими дипломатами та європейськими парламентарями, які наполягали на запрошенні України до НАТО, американські дипломати закликали європейців не намагатися зробити членство України в НАТО пунктом порядку денного на майбутньому саміті, побоюючись, що це виведе ці внутрішні розбіжності в центр уваги та потенційно дасть Росії підстави для ескалації військового нападу на Україну в короткостроковій перспективі", – інформує видання з посиланням на кількох присутніх на зустрічі.

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Однак проти цього виступали європейські законодавці з Великої Британії, Чехії та Литви, стверджуючи, що найкращий спосіб для США продемонструвати лідерство щодо України – це очолити питання щодо її членства в Альянсі.

На згоду всіх членів НАТО щодо членства України можуть піти роки

Автори публікації вважають, що змусити 31, а незабаром і 32 членів НАТО погодитися прийняти Україну, ймовірно, буде експоненціально складніше і може зайняти роки. Там звернули увагу на заяву проросійського прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який заявив, що накладе вето на членство України в НАТО, оскільки прийняття її до блоку означатиме "ніщо інше, як основу для Третьої світової війни".

За оцінками деяких експертів, якщо США займуть рішучу позицію щодо просування членства України в Альянсі, принаймні більшість решти блоку, який зараз вагається щодо цього питання, піде за ними.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять стати членом Альянсу, але це станеться на "певному етапі".

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