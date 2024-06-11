США та Німеччина виступають за заморожування конфлікту – експерт

Вашингтонський саміт НАТО не принесе суттєвих рішень щодо ситуації в Україні - ані щодо розширення, ані щодо гарантій безпеки. Зокрема, й тому, що Альянс не має єдиного бачення цілей війни.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель у рамках великого опитування впливових європейських дипломатів, експертів та американських військових, яке ТСН.ua зробив у партнерстві з Центром "Нова Європа".

"Від моменту повномасштабного вторгнення країни НАТО були стурбовані насамперед власною безпекою, збільшенням витрат на оборону, укріпленням сил НАТО на східному фланзі й відновленням спільних військових структур задля планування й організації спільної оборони. Лише країни Балтії й Данія вважали підтримку України більш пріоритетним питанням, ніж участь у поміркованих діях НАТО", - наголосив експерт.

Грессель зауважив, що за відновлення територіальної цілісності України виступають Франція й більшість членів НАТО, а найбільші постачальники військової допомоги - США та Німеччина - виступають за заморозку конфлікту, а Туреччина й Угорщина "мають ревізіоністські плани".

"Табір прихильників "заморозки" вважає, що будь-яке визначення майбутнього України ускладнить початок переговорів. Це груба помилка. Росія не розпочне справжні переговори, поки має бодай один реальний шанс на повну перемогу у війні. Змінити це можливо через надання військової підтримки Києву", - каже експерт.

Нагадаємо, професор Sciences Po Ніколас Тенцер вважає, що силам країн НАТО доведеться брати участь у війні. За його словами, щоб здійснити переможний контрнаступ і відвоювати всі свої території, Україні потрібна допомога союзників на полі бою, НАТО не зможе спостерігати за війною з-за лаштунків.

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