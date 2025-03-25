США та РФ готують спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії – CBS 

Переговори, які були спрямовані на досягнення перемирʼя у Чорному морі виглядають оптимістично, пишуть ЗМІ.

Сполучені Штати та Росія планують оприлюднити спільну заяву у вівторок, 25 березня, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії, які були нібито спрямовані на досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі.

Про це пише видання CBS News із посиланням на джерела.

Заява очікується о 4:00 за вашингтонським часом та 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, одноденні переговори між Вашингтоном та Москвою відбулися в понеділок, 24 березня. Під час переговорів основну увагу було приділено пропозиції про припинення вогню на морі між Україною та Росією. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, за сподіваннями США, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та закінчення російсько-української війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у столиці Саудівської Аравії обговорюються територіальні питання та можливі лінії розмежування в Україні.

Росія озвучила свої вимоги для досягнення тривалого миру в Україні, але більшість з них неприязні для Києва та його європейських партнерів.

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