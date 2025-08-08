США та РФ обговорюють угоду, яка може заморозити війну в Україні: Bloomberg розповів про умови

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

США та Росія прагнуть досягти угоди щодо припинення війни в Україні, яка може закріпити російську окупацію захоплених територій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

За даними видання, американські та російські офіційні особи працюють над угодою про території для запланованої зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня. США намагаються отримати згоду України та європейських союзників на цю угоду, але її схвалення «далеко не гарантоване».

Умови можливого перемир’я

Для укладення угоди Путін вимагає, щоб Україна поступилася Росії всім східним Донбасом, а також Кримом. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про відведення військ з частин Луганської та Донецької областей, які досі перебувають під контролем Києва. Такий результат став би перемогою для Путіна, якої його армія не змогла досягти військовим шляхом з початку повномасштабного вторгнення.

У рамках угоди Росія зупинить свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях уздовж нинішньої лінії зіткнення. Зазначається, що умови угоди все ще обговорюються і можуть змінитися. Неясно, чи готова Москва відмовитися від будь-яких територій, які вона зараз контролює, зокрема Запорізьку АЕС.

Реакція та позиції сторін

Такий результат став би великою перемогою для Путіна, оскільки він довго домагався прямих переговорів зі США, відсуваючи на другий план Україну та її європейських союзників. Зеленський ризикує опинитися перед вибором «прийняти або відмовитися» від угоди, що передбачає втрату української території, тоді як Європа побоюється, що буде змушена стежити за припиненням вогню, поки Путін відновлює свої сили.

Путін неодноразово наполягав, що його військові цілі залишаються незмінними. Вони включають вимоги до Києва прийняти нейтральний статус, відмовитися від прагнення до членства в НАТО, а також визнати втрату Криму та чотирьох інших східних і південних українських областей.

Наразі незрозуміло, чи погодиться Путін взяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і Зеленським, навіть якщо він вже досягне домовленостей з президентом США. Сам Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним, навіть якщо російський лідер не погодиться сісти за стіл переговорів із Зеленським.

Нагадаємо, на думку журналіста Віталія Портникова, переговори з Трампом стануть «блискучою перемогою» для Путіна, навіть якщо вони не принесуть жодних результатів.