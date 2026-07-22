США та РФ проведуть переговори на Філіппінах про війну в Україні: що відомо

Зустріч Рубіо та Лаврова в Манілі: США і РФ обговорять шляхи закінчення війни / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що завтра, 23 липня, зустрінеться з міністром закордонних справ країни-агресорки Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорять пошук шляхів досягнення миру в російсько-українській війні.

Про це передає «Радіо Свобода».

Кореспондент видання Алекс Рауфоглу запитав у Рубіо, чи тиснутиме він на Лаврова в питанні України.

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«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні закінчення війни», — відповів держсекретар США.

Як додає Clash Report, Марко Рубіо неочікувано заявив, що війна в Україні ускладнює для США пошук діалогу з РФ щодо інших питань. Тож «було б добре», якби ця війна зупинилася.

«Ми з Росією є двома найбільшими ядерними країнами на планеті. Було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли. Ми повинні мати відносини з російським урядом», — сказав він.

Нагадаємо, раніше Лавров анонсував, що 23 липня вони з Рубіо зустрінуться у столиці Філіппін Манілі для переговорів, зокрема щодо війни РФ проти України. Його заяву передавали російські пропагандистські ЗМІ.

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Російський міністр заявив, що має намір поцікавитися у Рубіо про заяву президента США Дональда Трампа щодо можливості швидкого врегулювання війни в Україні.

За його словами, Кремль вважає, що Білий дім наразі не відмовився від своїх пропозицій, озвучених на Алясці.

«Ми виходимо з того, що принаймні поки американські колеги не відповіли нам відмовою від власних пропозицій, які прозвучали і які тепер уже добре всім відомі, оскільки було багато коментарів», — зазначив Лавров.

Рубіо й Лавров відвідують Манілу для участі в заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії.

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Раніше Лавров звинуватив Україну у зриві домовленостей і нагадав про ультимативні вимоги Путіна.

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