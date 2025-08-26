Стало відомо про тему таємних обговорень США та РФ на Алясці: деталі від Reuters

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

У межах останніх дипломатичних зусиль з пошуку миру в Україні представники урядів США та Росії у серпні вели дискусії не лише про політику, а й про можливі енергетичні угоди.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів.

За інформацією джерел видання, ці домовленості могли стати важелем для Кремля, аби піти на поступки у мирному процесі, а для Вашингтона — підставою частково послабити санкції.

Після вторгнення до України Росія фактично втратила доступ до міжнародних інвестицій та великих енергетичних проєктів. Серед обговорюваних ідей — повернення Exxon Mobil до проєкту «Сахалін-1», а також можливість постачання американського обладнання для програм зі зрідженого газу, включно з Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями. Окремо, за повідомленнями від 15 серпня, піднімалося питання про потенційну купівлю США російських атомних криголамів.

Ці розмови відбувалися під час поїздки спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та його радником Кирилом Дмитрієвим. За словами джерел, окремі питання також піднімалися у Білому домі на зустрічах із президентом США Дональдом Трампом і коротко порушувалися на саміті в Алясці.

«Білий дім прагнув показати гучний результат після саміту на Алясці, наприклад, оголосивши про велике інвестиційне партнерство. Саме так Трамп вважає, що він досягнув успіху», — наголосив один зі співрозмовників видання.

У Білому домі підтвердили, що команда Трампа підтримує контакти з російськими та українськими посадовцями, готуючи двосторонню зустріч для завершення війни, але водночас заявили, що розкривати деталі переговорів публічно не в інтересах США.

Exxon Mobil, «Роснєфть» і Novatek відмовилися від коментарів, а представник Дмитрієва також не дав пояснень.

Видання нагадало, що в день саміту на Алясці Путін підписав указ, що відкриває можливість повернення іноземних інвесторів до «Сахаліну-1», якщо вони докладатимуть зусиль для зняття західних санкцій.

Exxon залишила російський ринок 2022 року, зафіксувавши збитки на 4,6 млрд дол., а її частку в «Сахаліні-1» держава фактично відібрала. Тим часом Arctic LNG 2, більша частка в якому належить Novatek, опинився під американськими санкціями, що обмежили доступ до спеціалізованих суден для Арктики. У квітні 2024 року завод частково відновив виробництво, але обсяги залишаються незначними.

До слова, перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці таємничий інвестор скуповував акції найбагатшої нафтової компанії Росії — «Сургутнафтогазу». Акції компанії різко злетіли в ціні на Московській біржі.

Зауважимо, що в кінці липня Politico писало про побоювання Європи щодо того, що Трамп запропонує Кремлю «економічну угоду» в обмін на мир з Україною.