США та Росія на порозі переговорів: що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Результати діалогу між США та Росією можуть визначити майбутнє України.

Новий президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував на своєму намірі завершити війну в Україні, заявляючи, що це можливо зробити за місяці, а не роки.

В адміністрації Трампа вже розпочали підготовку до телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, а також активно обговорюють можливу зустріч лідерів двох країн.

Які наслідки розмови Трампа та Путіна можуть бути для України – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Переговори з Україною, Росією та "різними сторонами"

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною та Росією та "різними сторонами", передає CNN.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією", – сказав він журналістам.

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Раніше ABC News повідомляло, що Дональд Трамп і Володимир Путін найближчим часом проведуть телефонну розмову.

Видання нагадує, що Трамп кілька разів закликав до прямого спілкування з Путіним протягом перших днів свого другого терміну, сказавши, що він "дуже хотів би найближчим часом зустрітися" з російським диктатором, щоб "закінчити цю війну".

Там додали, що телефонний дзвінок розглядається як перший крок до більш суттєвої особистої зустрічі між лідерами – формату, якому Путін віддав би перевагу.

Сенсаційна заява

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України та Росії заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни, повідомляє RFE/RL.

У своїй сенсаційній заяві, Келлог сказав, що президент Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій".

За словами представника американського лідера, "і Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", – додав Келлог.

Що задумав Путін

Політолог Ігор Ейдман вважає, що заяви Володимира Путіна про мирні переговори не мають значення. Диктатор показує таку позицію лише для заспокоєння Трампа та для дестабілізації України, передає "24 Канал".

"Він готовий до імітації переговорів за участю якихось статистів, але не готовий до завершення цих переговорів миром, тобто підписанням мирної угоди", – пояснив Ейдман.

На думку політолога, у такий спосіб Путін хоче задовольнити Трампа, аби він заспокоївся – нібито Росія веде мирний процес, тож не треба тиснути й відновлювати допомогу Україні.

Також глава Кремля прагне дестабілізувати ситуацію в Україні, об'єднавши людей проти Зеленського.

Де можуть зустрітися Трамп і Путін

РФ розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для проведення саміту між двома президентами, повідомляють джерела агентства Reuters, ознайомлені з перебігом переговорів.

У РФ деякі офіційні особи неодноразово заявляли, що не мають прямих контактів із США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом та Путіним, яка може передувати зустрічі пізніше цього року.

Однак джерела, які говорили анонімно, повідомили, що високопосадовці РФ останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ. В Росії існує певний спротив цій ідеї, оскільки дипломати та співробітники розвідки вказують на тісні військові та силові зв’язки Саудівської Аравії та ОАЕ зі США.

Саудівська Аравія та ОАЕ не дали коментарів, а Кремль також відмовився від заяв. Зокрема, Трамп і Путін налагодили теплі стосунки з лідерами цих країн.

"Болючі рішення" для України

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україні доведеться ухвалити "по-звірячому болючі" рішення під час переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV

Ексміністр перерахував чотири пункти:

перший – Україна не погодиться юридично визнати окуповані території російськими, але ймовірно американці будуть тиснути, щоб українці визнали це квазіполітично;

другий – американці скажуть рухатися до варіанту, який був за часів СРСР для країн Балтії (більшість держав, в тому числі і США відмовились визнати радянську окупацію країн Балтії, але не чинили ніяких дій проти СРСР, мовчки погодившись на існуючий стан речей – ред.);

третій – США діятимуть методом батога і пряника. За словами Клімкіна, Путіну казатимуть: "якщо все буде погано – то закрутимо гайки, а якщо не дуже погано – щось відпустимо", частина санкцій буде скасована;

четвертий момент – пов'язаний із визначенням "суверенності в сенсі рішень України: як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних".

За словами Клімкіна, у четвертому пункті йдеться про вступ України до НАТО і співпрацю з Альянсом на українській території.

"А з точки зору внутрішньої політики – російський режим буде намагатися роздовбати Україну будь-яким шляхом, розпорошити, запровадити якісь варіанти змін конституційного ладу. І йдеться не про вибори, а про федералізацію", – сказав Клімкін.

Крім того, він припускає, що РФ відстоюватиме права російської мови і Московського патріархату в Україні.

Умови для переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю АР заявив, що виходити на дипломатичні розмови з Володимиром Путіним можливо тільки після побудови детального дієвого плану з партнерами.

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"У нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилася. Українці хочуть цього, ніж будь-хто у світі. Війна – у нас і жертви – у нас. Це наші люди, наша незалежність. Все це - постійно під загрозою, під ударами, під ракетними ударами. Більше контактів, більше працювати, побудувати план і потім виходити на контакт з ворогом", – сказав він.

Президент також наголосив, що без гарантій безпеки від союзників будь-яка угода, укладена з Росією, слугуватиме лише початком для майбутньої агресії. Зеленський вкотре зазначив, що членство в НАТО – найкраща безпекова гарантія для України.

Вибори в Україні "необхідно провести"

Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, пише Reuters.

Посадовець наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.

Поінформовані співрозмовники журналістів з-поміж американських чиновників повідомили, що хоча Трамп ще не ухвалив жодних політичних рішень щодо війни в Україні, в його адміністрації вже обговорюють, як вмовити Україну погодитися на вибори після укладення початкової угоди з Росією про припинення вогню.

В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Колишній західний чиновник, ім'я якого видання також не називає, сказав, що наполегливе бажання США схилити Україну до проведення виборів викликає занепокоєння, оскільки вимагатиме скасування воєнного стану, щоб дотриматись українського законодавства.

"Скасування воєнного стану дозволить мобілізованим солдатам залишити армію, спровокує відтік твердої валюти і підштовхне велику кількість чоловіків призовного віку бігти за кордон. Це також може спровокувати політичну нестабільність, оскільки зробить Зеленського "кульгавою качкою", послабить його владу і вплив і підштовхне інтриги з боку потенційних суперників", – йдеться у статті.

Крім того, якщо Трамп чинитиме тиск на Зеленського, щоб той погодився на вибори, це буде виглядати як підігравання Вашингтона наративу Путіна про "нелегітимність влади" в Україні.

Провальний план

Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував план Кіта Келлога про перемир’я та вибори в Україні.

Він зазначив, що його позицію важко оцінити, адже у Reuters подали лише кілька цитат на цю тему.

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“Ми не бачили повного інтерв’ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план — це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план – Путіна не злякають лише ці дві речі”, – написав він у своїй соцмережі Х.

Радник Зеленського наголосив, що Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходить нові шляхи обходу санкцій і заробляє на нафті.

“Зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до демократичних сусідів. Військовий альянс Росії з Північною Кореєю явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню”, – застеріг західних партерів Литвин.

За його словами, українська сторона хотіла б бачити глибший підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів.

Нагадаємо, раніше український політолог повідомляв, що перший раунд переговорів між Трампом та Путіним вже відбувся.

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