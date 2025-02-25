США та Росія сьогодні проведуть другу зустріч щодо України у Саудівській Аравії – Zeit

У дипломатичних колах повідомили, що це "продовження зустрічі" після переговорів минулого тижня між Лавровим і Рубіо.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого представники Росії та США знову проведуть переговори про майбутнє України.

Про це пише Zeit.

У дипломатичних колах повідомили, що це "продовження зустрічі" після переговорів минулого тижня між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо.

Видання зауважило, що проведена 18 лютого зустріч стала першою зустріччю на такому рівні від початку повномасштабного вторгнення Росії до України три роки тому. Однак українських та європейських представників туди не запросили.

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Переговори в Ер-Ріяді 25 лютого відбудуться через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон відвідав Вашингтон і зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. У телеінтерв'ю після зустрічі Макрон заявив, що припинення вогню у війні в Україні може настати протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 лютого в Саудівській Аравії відбудеться черговий раунд переговорів між американською та російською делегаціями.

Однак заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував інформацію про новий раунд переговорів у Саудівській Аравії 25 лютого.