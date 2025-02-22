США та Росія знову сідають за стіл переговорів: подробиці

Це вже другий раунд переговорів.

Делегації США та Росії проведуть новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Euronews.

За його словами, зустріч відбудеться 25 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Це вже другий раунд переговорів, рівно через тиждень після першої зустрічі в цьому ж місті.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що триває підготовка до особистої зустрічі Трампа та Володимира Путіна.

“Йдеться про те, щоб почати рухатися в напрямку нормалізації відносин між нашими країнами, знайти шляхи вирішення найгостріших і потенційно небезпечних ситуацій, яких дуже багато, в тому числі війна в Україні”, – зазначив він.

Водночас, за словами Рябкова, організація такої зустрічі знаходиться лише на початковій стадії, і для її проведення потрібна “найінтенсивніша підготовча робота”.

Нагадаємо, дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США.

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