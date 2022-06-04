США та союзники хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів: подробиці від CNN

США та союзники хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів: подробиці від CNN

Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми колегами з Британії та ЄС, щоб обговорити потенційні методи припинення вогню та припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Серед тем був метод з чотирьох пунктів, запропонований Італією наприкінці травня.

Про це пише CNN 3 червня з посиланням на кілька джерел, знайомих з переговорами.

Видання нагадало, що пропозиція Італії передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки та переговори з Росією щодо майбутнього Криму й Донбасу.

Україна не бере безпосередньої участі в цих дискусіях, попри постійні запевнення США про "нічого щодо України без України". Раніше американські та українські офіційні особи заявляли, що США не тиснули на Україну, щоб вона взялася за певний план припинення війни, і не підштовхувала її до переговорів з росіянами.

Видання нагадало, що на початку тижня пані посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що італійські пропозиції є "однією з тих ініціатив, яких ми, безумовно, хотіли б, щоб завершилася ця жахлива війна та жахливі напади на український народ".

Проте двоє американських чиновників повідомили CNN, що США насправді не підтримують пропозицію Італії.

"У будь-якому разі, американські та західні чиновники кажуть CNN, що зростає стурбованість тим, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів та не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки", – наголосили автори статті.

Нагадаємо, що 3 червня президент США Джо Байден, коментуючи війну в Україні, сказав, що "в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів".

Раніше і генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що швидше за все, війна в Україні закінчиться за столом переговорів.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в студії ТСН

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