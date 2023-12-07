Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США та Україна домовились про спільне виробництво зброї: оголошено про передавання технологій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
375
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США та Україна домовились про спільне виробництво зброї: оголошено про передавання технологій

Американська зброя / Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Співпраця держав буде зосереджена на системах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

Україна та США підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Зокрема, йдеться про виготовлення гібридних систем ППО.

Про це повідомили в Білому домі і Пентагоні.

Міноборони США підписало з Міноборони України та Міністерством стратегічних галузей промисловості декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ був підписаний у межах американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні.

У США поінформували, що співпраця буде зосереджена на системах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки.

У Білому домі вказали, що Пентагон та партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО в межах програми FrankenSAM. Цей проєкт спрямований на покращення застарілих систем ППО з використанням певних західних боєприпасів.

Нагадаємо, видання The New York Times у жовтні повідомляло, що Україна та США в межах програми FrankenSAM створили гібридні системи ППО. Вони дозволять запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
375
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація