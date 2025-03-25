США та Україна досягли домовленостей щодо енергетики та Чорного моря – подробиці з Ер-Ріяда

Вашингтон підтвердив домовленості з обома сторонами щодо забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі.

Сполучені Штати та Україна домовилися спільно розробити практичні заходи для впровадження угоди, яка передбачає заборону атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому за підсумками неформальних переговорів, що відбулися в Ер-Ріяді.

Крім того, Вашингтон підтвердив домовленості з обома сторонами щодо забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі. Згідно з заявою, сторони погодилися на виключення застосування сили проти комерційних суден та заборону використання цивільного морського транспорту для військових цілей.

Також у Білому домі повідомили, що США планують вжити заходів для полегшення повернення Росії на світовий аграрний ринок, зокрема, у сфері експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Серед можливих кроків — зниження витрат на морське страхування, покращення доступу до портів і розширення можливостей для здійснення міжнародних платежів.

Окремо США підтвердили підтримку України у питаннях гуманітарного характеру. Зокрема, йдеться про звільнення військовополонених, повернення цивільних заручників і незаконно депортованих до Росії українських дітей.

Раніше повідомлялось, що у Ер-Ріяді завершилися переговори між делегаціями США та України.