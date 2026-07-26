США та Україна готують РФ пропозицію повітряного перемир’я: що відповіли у Кремлі

Пєсков прокоментував чутки про можливе припинення повітряних атак / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що наразі зарано коментувати повідомлення про те, що Сполучені Штати та Україна обговорюють можливе припинення повітряних атак у рамках зусиль щодо припинення війни.

Про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передає Reuters.

Українське джерело повідомило Reuters, що українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо припинення ударів в повітрі, яку потрібно представити Росії в рамках нових зусиль щодо відродження мирних переговорів.

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Джерело повідомило, що Україна раніше зверталася до Путіна з пропозиціями про припинення вогню, які були відхилені. Однак деякі чиновники вважають, що тиск на економіку Росії з боку українських безпілотників та ракетних ударів може пом’якшити позицію Путіна.

«Ми не знаємо, наскільки достовірними є ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні повідомлення і нічого більше. Тому коментувати їх на цьому етапі зарано», — цитує Пєскова російське пропагандистське агентство «Інтерфакс».

Він сказав, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви.

«Ми чули заяви про те, що можуть бути можливі деякі нові формули. Нам ще потрібно дізнатися про них більше», — сказав Пєсков.

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«І з часом, ймовірно, будуть запропоновані деякі формули чи пропозиції. Те, що станеться далі, залежатиме від того, наскільки вони відповідають нашим інтересам».

Пєсков повторив, що Москва підтримує канали діалогу з американськими переговірниками.

Російські чиновники заявили, що сподіваються, що посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, коли їхні графіки дозволять, і що діалог з Вашингтоном продовжиться.

У виданні нагадують, що зусилля Сполучених Штатів щодо посередництва в мирній угоді в останні місяці значною мірою зайшли в глухий кут, а дипломатичну увагу також відволікла війна в Ірані.

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Президент України Володимир Зеленський цього тижня обговорив з Віткоффом та Кушнером перспективи відновлення переговорів з Росією та має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у вівторок.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним у російському Омську заявив про необхідність припинення війни та запропонував заморозити бойові дії.

У відповідь Пєсков заявив, що Москва нібито готова припинити бойові дії, однак лише за умови виконання її вимог.

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