США та Україна наближаються до підписання угоди про копалини: що вона охопить

Угода про корисні копалини між Україною та США / © ТСН.ua

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США та Україна близькі до підписання рамкової угоди щодо корисних копалин вже цього тижня після повідомлення Києва про отримання суттєвої поступки від адміністрації Дональда Трампа — не враховувати попередню військову допомогу у межах цієї угоди.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Ввечері 27 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі: «Було домовлено, що допомога, надана до підписання угоди, не буде враховуватися в її рамках». Старший український чиновник зазначив, що це може відкрити шлях для підписання рамкової угоди вже цього тижня.

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Зазначається, що прорив стався після зустрічі Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані вихідними. Президент США описав її як «чудову зустріч» та похвалив українського колегу за те, що той «добре справляється».

«Я бачу його спокійнішим. Він, здається, краще розуміє ситуацію і хоче укласти угоду», — додав Трамп.

Шмигаль повідомив 27 квітня, що провів «важливу зустріч» із міністром фінансів США Скоттом Бессентом для узгодження фінальних деталей.

«Юридичні команди працюють над документом. Ми добре просунулися вперед», — зазначив український прем’єр, додавши, що Київ чітко окреслив свої «червоні лінії».

Що охопить угода про корисні копалини?

Старші українські чиновники зазначили, що рамкова угода, яку зараз фіналізують, охоплюватиме всі корисні копалини, включно з нафтою, газом та основними енергетичними активами на всій території України.

«Угода має відповідати європейським зобов’язанням і не суперечити Конституції та законодавству України», — наголосив Шмигаль, припустивши, що нова версія документа враховує застереження Києва.

Нагадаємо, 17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.

В інтерв’ю Fox News 27 квітня радник президента США з національної безпеки Майк Волтц висловив упевненість, що угоду «буде укладено».