США та Україна погодили оновлений проєкт мирного плану: заява Білого дому

Білий дім / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий та справедливий мир.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Переговори про мирну пропозицію США, які відбулися 23 листопада у Женеві, в американській адміністрації назвали «конструктивними, цілеспрямованими та шанобливими, підкреслюючи спільне зобов’язання досягти справедливого та міцного миру».

Сторони погодилися, що консультації були дуже продуктивними. Дискусії показали значний прогрес у напрямку узгодження позицій та визначення чітких наступних кроків.

«Вони підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий та справедливий мир. В результаті обговорень сторони розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду«, — вказано в заяві Білого дому.

Українська делегація підтвердила свою вдячність за непохитну відданість США та президента Дональда Трампа невпинним зусиллям Києва, спрямованим на припинення війни.

Україна та США домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями. Сторони залишатимуться в тісному контакті зі своїми європейськими партнерами в міру просування процесу.

У Білому домі акцентували, що остаточні рішення у межах цієї рамкової угоди ухвалюватимуть президенти України та США.

Нагадаємо, раніше Офіс президента України повідомив, що на зустрічі у Женеві представники Вашингтона та Києва підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Переговори, названі «конструктивними» та «вкрай продуктивними», забезпечили суттєвий прогрес в узгодженні позицій. Сторони підтвердили необхідність цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

За даними Reuters, американські та українські посадовці обговорюють можливий візит президента Володимира Зеленського до США вже цього тижня. Головна мета поїздки — особисте обговорення із Трампом найчутливіших елементів мирного плану.