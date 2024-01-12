США та Велика Британія готуються завдати ударів по хуситах у Ємені - The Guardian

Експерти вважають, що західні союзники, швидше за все, атакуватимуть прибережні об’єкти, намагаючись зупинити хвилю атак хуситів у Червоному морі.

Велика Британія та США готові завдати ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені, оскільки лідер групи повстанців обіцяє відповісти на будь-який напад новими атаками на судноплавство в Червоному морі.

Про це пише The Guardian.

Західні джерела в галузі оборони повідомили, що у четвер активізувалися підготовчі заходи у відповідь на атаку хуситів з 21 ракети та безпілотників, націлених на військові кораблі США та Великої Британії у вівторок увечері, хоча її масштаб і час залишаються в таємниці.

Відповідаючи на запитання про потенційні удари США проти хуситів у Ємені, речник національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Я не збираюся телеграфувати про наші удари так чи інакше тут. Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб протистояти цим загрозам, які хусити продовжують здійснювати на комерційне судноплавство в Червоному морі, і перемогти їх».

У середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що після нападу хуситів "будуть наслідки", а міністр оборони Британії Грант Шаппс сказав журналістам "спостерігати за цим простором".

У відповідь Абдул-Малік аль-Хуті, лідер підтримуваного Іраном угруповання, яке контролює північ і захід Ємену, заявив у четвер, що в разі удару хусити дадуть відсіч, що означає, що будь-який конфлікт у Червоному морі буде розширеним.

«Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 безпілотників і кількох ракет», — сказав аль-Хуті у телезверненні. «Ми більш рішуче націлені на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, і ми не відступимося від цього», — додав він.

У четвер увечері кабінет Ріші Сунака збирався практично на тлі очікувань участі Великої Британії в неминучих військових ударах. Відомо, що лідер Лейбористської партії Кейр Стармер буде проінформований після дзвінка, а Сунак, як очікується, зробить заяву в Палаті громад у п’ятницю.

Експерти вважають, що США, Велика Британія та інші західні союзники, швидше за все, будуть націлюватися на прибережні радари та пускові майданчики, намагаючись зупинити тримісячну серію ракетних і безпілотних атак хуситів на жвавій водній артерії Близького Сходу.

Нагадаємо, що хусити — воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.

Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.

Додамо, що єменські хусити намагались атакувати торгове судно у Червоному морі.

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