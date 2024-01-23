США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені - ЗМІ

Це була менша кількість, ніж під час першої спільної операції 11 січня.

Згідно зі спільною заявою, США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені, що стало восьмою серією атак американських військових на інфраструктуру повстанців за трохи більше ніж 10 днів.

Про це пише CNN.

Згідно із заявою США та Великої Британії, які завдали ударів, а також Канади, Нідерландів, Бахрейну та Австралії, які підтримали атаки, вони завдали ударів по восьми об’єктах.

Це була менша кількість, ніж під час першої спільної операції 11 січня, під час якої було вражено понад 30 цілей хуситів. Удари в понеділок були спрямовані по підземному сховищу Хуті та об’єктам, пов’язаним з ракетним і повітряним спостереженням Хуті, додається в заяві.

США розгорнули винищувачі з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower в рамках ударів, повідомив представник оборони США CNN.

Президент США Джо Байден розмовляв зі своїм британським колегою, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у понеділок, повідомив Білий дім раніше того ж дня, про низку тем, включаючи безпеку в Червоному морі.

«Нашою метою залишається деескалація напруженості та відновлення стабільності в Червоному морі, але повторімо наше попередження керівництву Хусі: ми без вагань захищатимемо життя та вільний потік торгівлі в одному з найбільш важливих водних шляхів світу в перед обличчям тяглих загроз», – йдеться у заяві країн.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що чотири британські винищувачі Typhoon брали участь в ударах по об'єктах Хуті. Він попередив, що безперервні запуски хуситів проти комерційних суден «загрожують життю моряків і зривають судноплавство, завдаючи нестерпної ціни глобальній економіці».

У понеділок CNN повідомило, що США назвали поточну операцію проти активів хуситів в Ємені «Операція Посейдон Стрелець», що свідчить про більш організований і потенційно довгостроковий підхід до операцій в Ємені, які були спрямовані на стримування підтримуваного Іраном угруповання. від нападу на комерційні судна в Червоному морі.

З 11 січня США вісім разів завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені, більшість із яких американські військові завдали удару в односторонньому порядку. За словами одного чиновника, перша хвиля ударів, під час якої США та Велика Британія завдали приблизно 30 ударів по контрольованому хуситами Ємену, поклала початок операції «Посейдон Арчер».

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Атаки були спрямовані проти односторонніх ударних безпілотників хуситів, протикорабельних балістичних ракет, протикорабельних крилатих ракет тощо, оскільки США намагалися порушити здатність групи вести вогонь по міжнародних судноплавних шляхах.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила в понеділок, що хусити не атакували комерційне судно з 18 січня. У понеділок хусити заявили, що напали на вантажне судно Ocean Jazz, що належить США, але на захист чиновник сказав CNN, що твердження не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.

Крім того, ми раніше інформували, що США завдали удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів.

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