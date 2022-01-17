США та ЄС не відключатимуть РФ від SWIFT у випадку нової агресії проти України - Handelsblatt

США та ЄС не відключатимуть РФ від SWIFT у випадку нової агресії проти України - Handelsblatt

Санкції можуть ввести лише проти великих банків РФ.

США та Європейський союз відмовились від ідеї відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у випадку нової агресії проти України.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді.

За даними джерел видання, ЄС та США у випадку нової агресії проти України планують запровадити адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

" Відключення Росії від системи SWIFT є занадто делікатним для учасників переговорів. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій у середньостроковій перспективі більше не домінує Захід", - зазначає видання.

За даними Handelsblatt, між Європою та США тривають перемовини щодо ймовірних санкцій проти великих російських банків.

"Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу та нафти з Росії все ще можна було оплачувати", - повідомляє німецьке видання.

Нагадаємо:

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня.

від платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня. Натомість очільник другого за величиною банку Росії "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України. Він сказав, що Росія таке рішення "переживе" , але це буде "недружній захід" з боку західних країн.

, але це буде "недружній захід" з боку західних країн. У Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили у середу, 12 січня.

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