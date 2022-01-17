Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

США та ЄС не відключатимуть РФ від SWIFT у випадку нової агресії проти України - Handelsblatt

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США та ЄС не відключатимуть РФ від SWIFT у випадку нової агресії проти України - Handelsblatt

ТСН.ua

Санкції можуть ввести лише проти великих банків РФ.

США та Європейський союз відмовились від ідеї відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у випадку нової агресії проти України. 

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді. 

За даними джерел видання, ЄС та США у випадку нової агресії проти України планують запровадити адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. 

"Відключення Росії від системи SWIFT є занадто делікатним для учасників переговорів. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій у середньостроковій перспективі більше не домінує Захід", - зазначає видання. 

За даними Handelsblatt, між Європою та США тривають перемовини щодо ймовірних санкцій проти великих російських банків. 

"Німеччина наполягає на винятках, щоб імпорт газу та нафти з Росії все ще можна було оплачувати", - повідомляє німецьке видання. 

Нагадаємо:

  • Раніше Європарламент ухвалив резолюцію про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня.
  • Натомість очільник другого за величиною банку Росії "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України. Він сказав, що Росія таке рішення "переживе", але це буде "недружній захід" з боку західних країн.

  • У Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили у середу, 12 січня.

Читайте також:

У ТКГ заявили, що вимагатимуть відімкнути Росію від міжнародної системи переказів "SWIFT"

У ТКГ заявили, що вимагатимуть відімкнути Росію від міжнародної системи переказів "SWIFT"
Наступна публікація