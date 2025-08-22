США та Євросоюз / © Getty Images

Військове керівництво США разом із представниками кількох європейських країн 21 серпня представило своїм радникам з національної безпеки напрацьовані сценарії щодо гарантій безпеки для України.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційні джерела.

Ініціатива з’явилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти захистити Україну в межах можливої угоди, яка могла б завершити розв’язану Росією війну.

«У заяві Пентагону йдеться, що американські та європейські планувальники розробили військові варіанти для «належного розгляду» радниками з національної безпеки союзників», — вказано у статті.

Зустріч начальників оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулася у Вашингтоні протягом трьох днів — від 19 серпня до 21 серпня.

За словами обізнаного джерела, держсекретар США Марко Рубіо, який також обіймає посаду радника Трампа з нацбезпеки, провів телеконференцію з європейськими колегами для узгодження деталей.

Окремий американський чиновник уточнив, що Рубіо мав переговори з радником з національної безпеки Великої Британії Джонатаном Павеллом, керівником кабінету президента Єврокомісії Бйорном Зайбертом, керівником апарату генсека НАТО Гофрі ван Левеном, а також іншими високопосадовцями з Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії.

Джерела додають, що остаточні рішення ще не ухвалені, однак саме європейські країни мають забезпечити «левову частку» військових ресурсів у межах майбутніх гарантій для України. Ця позиція узгоджується із заявою віцепрезидента США Джей Ді Венса, який наголосив, що Європа повинна покривати «левову частку» витрат на операцію.

«Робота з планування триває», — сказало джерело, підкресливши, що США поки що визначають «масштаб своєї ролі».

Водночас Трамп заявив, що американські сухопутні війська не братимуть участі у війні на території України, але залишив можливість іншого виду військової підтримки, зокрема авіаційної.

Розгортання іноземних військ в Україні

За даними джерел, серед розглянутих варіантів — відправлення європейських військових на територію України з тим, щоби США здійснювали командування та контроль.

Авіаційна підтримка Сполучених Штатів може передбачати постачання додаткових систем ППО або ж встановлення безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.

Ініціативу розгортання військ у межах «коаліції охочих» вже підтримали президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив готовність розглянути участь своєї країни.

Водночас голова німецької спілки військовослужбовців застеріг, що європейським лідерам НАТО слід реально оцінювати масштаби майбутньої місії, адже для миротворчих зусиль в Україні знадобляться десятки тисяч військових на тривалу перспективу.

Попри ці ініціативи, Трамп продовжує наполягати на якнайшвидшому завершенні війни. Київ і союзники побоюються, що президент США може схилятися до угоди, вигідної Москві.

Нагадаємо, лідери західних держав пообіцяли Україні гарантії безпеки, які мають захистити будь-яку майбутню мирну угоду та запобігти новому російському вторгненню. Деталі поки не розголошуються, але США заявили про готовність надати захист, схожий на колективну оборону НАТО, що означає — напад на Україну розглядатиметься як напад на її союзників. При цьому питання членства в Альянсі наразі не обговорюється. Серед можливих форматів допомоги — повітряна підтримка, обмін розвідданими, контроль над Чорним морем та нові постачання озброєння.

Як заявив своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Москва згідна надати Україні гарантії безпеки спільно з Китаєм, США, Британією та Францією. Лавров наголосив, що без участі РФ це питання не може бути вирішене. Він також звинуватив європейські країни в «агресивному нагнітанні» ситуації та спробах вплинути на позицію Трампа щодо врегулювання війни.