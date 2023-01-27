США та ЄС узгодять стелю цін на російські нафтопродукти до 5 лютого — міністерка фінансів США

До 5 лютого США і ЄС можуть дійти згоди щодо нової стелі цін на російські нафтопродукти.

Сполучені Штати та Європейський союз наразі обговорюють обмеження цін на російські нафтопродукти.

Про це розповіла міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

За її словами, консенсусу щодо відповідного рішення США та ЄС можуть досягнути до 5 лютого — дати, коли вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

"Ми дуже серйозно ставимося до санкцій, які ми запровадили проти Росії... І на порушення цих санкцій місцевим бізнесом або урядом ми відповімо швидко та жорстко", - додала Єллен.

Міністерка фінансів США розповіла, що під час візиту до Південної Африки, вона обговорювала санкції проти Росії в кожній країні, яку вона відвідувала під час африканського турне.

Нагадаємо, США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів. Відомо, що наразі досягнуто домовленості ввести два ліміти на російські нафтопродукти. Один з них буде діяти на дорогі товари, зокрема на пальне, а інші на дешеві.

Раніше, 3 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "слабкою позицією" Заходу. Тоді глава держави попереджав, що рано чи пізно західним лідерам доведеться застосовувати сильніші інструменти.

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