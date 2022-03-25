США та Європейський Союз будуть координувати підтримку України та санкційний тиск на Росію: заява

США та Європейський Союз будуть координувати підтримку України та санкційний тиск на Росію: заява

Обидві сторони й надалі мобілізуватимуть та координуватимуть суттєву гуманітарну допомогу для того, щоб підтримати людей в Україні, які були змушені тікати від війни.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз тісно координуватимуть міжнародну допомогу Україні та політику санкцій проти країни-агресора.

Про це йдеться у спільній заяві очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Джо Байдена, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, - пише Укрінформ.

«Ми єдині у засудженні невиправданої та неспровокованої військової агресії Росії проти України. Ми солідарні з українським народом, який мужньо захищає свою батьківщину, і закликаємо Росію припинити жорстокий наступ проти свого сусіда. Ми єдині у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. І ми єдині у нашій рішучості захищати спільні цінності, включаючи демократію, повагу до прав людини, глобальний мир та стабільність, міжнародний порядок, що заснований на правилах», - йдеться у документі.

У рамках такої скоординованої політики США та Євросоюз посилили і погодили режим санкцій із близькими за переконаннями партнерами у світі. При цьому необхідно докласти додаткових зусиль, аби дати скоординовану відповідь на спроби оминути санкції.

Сторони й надалі мобілізуватимуть та координуватимуть суттєву гуманітарну допомогу для того, щоб підтримати людей в Україні, які були змушені тікати від війни, та тих, хто постраждав від наслідків, які російське вторгнення спричинило в усьому світі. Ця допомога включатиме 1 мільярд доларів, який планують надати США, та 550 мільйонів євро від ЄС.

Двостороння координація також стосуватиметься зусиль із надання тимчасового захисту та гуманітарного притулку, включаючи розселення людей або зміну місця перебування. Ці зусилля мають взаємно доповнюватися та надавати необхідну підтримку сусідам України.

«Ми оголошуємо про нові дії для зміцнення демократичної стійкості та захисту прав людини в Україні й сусідніх державах. Сполучені Штати та Європейський Союз підтримують роботу експертів, що проводять документування військових злочинів та збирають свідчення на місцях в Україні», - йдеться у повідомленні.

Також йшлося про спільні кроки в галузі енергетики. Зокрема, це стосується конкретних заходів у межах енергетичної співпраці для безпеки постачання енергоресурсів та скорочення енергетичної залежності від російських енергоносіїв.

ЄС і США працюватимуть разом, щоб запобігти ризику продовольчої кризи внаслідок зростання цін та перебоїв з постачанням продовольства, що спричинені війною президента Росії Володимира Путіна проти України.

Сторони також посилять співробітництво у галузі кібербезпеки - від підтримки кіберстійкості української влади до кіберзахисту від зловживань із віртуальною валютою.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться, то запросити на саміт Україну.

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