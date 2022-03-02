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США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну - Байден

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США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну - Байден

Associated Press

У Байдена побоюються, що війна в Україні може перерости у більший конфлікт

Президент Джо Байден переконаний, що США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну, а диктатори повинні заплатити ціну за свою агресію.

Про це йдеться у тексті звернення американського президента до Конгресу, який він має незабаром виголосити - пише Bloomberg.

"Війна президента Росії Володимира Путіна була навмисною і неспровокованою. Путін думав, що він розділить Європу та США, але Путін помилявся. Ми були готові», – йдеться у уривках його виступу, які оприлюднив Білий дім. 

«Протягом нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють ще більше хаосу», – скаже у виступі Байден.

У Байдена, на думку журналістів, побоюються, що війна в Україні може перерости в більш широкий конфлікт. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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