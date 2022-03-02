США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну - Байден

США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну - Байден

У Байдена побоюються, що війна в Україні може перерости у більший конфлікт

Президент Джо Байден переконаний, що США та їх союзники були готові до вторгнення Росії в Україну, а диктатори повинні заплатити ціну за свою агресію.

Про це йдеться у тексті звернення американського президента до Конгресу, який він має незабаром виголосити - пише Bloomberg.

"Війна президента Росії Володимира Путіна була навмисною і неспровокованою. Путін думав, що він розділить Європу та США, але Путін помилявся. Ми були готові», – йдеться у уривках його виступу, які оприлюднив Білий дім.

«Протягом нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють ще більше хаосу», – скаже у виступі Байден.

У Байдена, на думку журналістів, побоюються, що війна в Україні може перерости в більш широкий конфлікт.