США та їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вдереться в Україну: що сказав Байден Путіну за версією Білого дому

США та їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вдереться в Україну: що сказав Байден Путіну за версією Білого дому

Байден підкреслив, що істотний прогрес у діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами телефонного дзвінка очільників держав

Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

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Президент Байден також висловив підтримку дипломатії, яка розпочнеться на початку наступного року з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Раніше у Кремлі заявили, що саме російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відомо, що після цієї розмови президент США поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. Поки що точної дати переговорів Байдена та Зеленського ще немає.

Зазначимо, що це вже друга розмова глав США та Росії цього місяця. 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін провели зустріч із відеозв'язку.

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