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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США таємно радилися з Росією щодо тексту резолюції до роковин нападу на Україну — Le Monde

Газета Le Monde розкриває таємні переговори США з Росією щодо резолюції ООН до річниці вторгнення та розповідає, як Франція та Британія допомогли зберегти територіальну цілісність України у тексті.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ООН

ООН / © Associated Press

У лютому цього року під час підготовки резолюції ООН до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну США таємно узгоджували власний проєкт документа з російською стороною. Це відбувалося в обхід України та європейських союзників.

Про це пише газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела.

Видання описує розмову між тимчасовою повіреною у справах США Дороті Ші та послом Франції в ООН Ніколя де Рів’єром і його британською колегою Барбарою Вудворд. Їхня розмова відбулася 21 лютого — за декілька днів до голосування за резолюцію.

Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну — і розраховують на підтримку від європейців.

Коли французький дипломат Ніколя де Рів’єр запитав, у чому полягає суть проєкту США, Ші відповіла: «Мир, а не війна». На що французький дипломат іронічно зауважив: «Це що, російсько-американська ініціатива?».

Як з’ясувалося пізніше, його припущення мало підґрунтя: Париж і Лондон підтвердили, що проєкт резолюції США американці дійсно писали, попередньо проконсультувавшись із росіянами.

Як пише Le Monde, Франція у Генасамблеї подала в текст американської резолюції такі поправки, які її підривали, зокрема, в текст додали вимогу поваги до територіальної цілісності.

Зрештою, правками й значною дипломатичною роботою вдалось настільки змінити проєкт резолюції США, що сам Вашингтон утримався від голосування за нього.

Натомість українську резолюцію зберегли в оригінальному вигляді й ухвалили попри спротив США та РФ.

Резолюція США в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що США представили проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ суттєво відрізнявся від варіанту, підготовленого Україною та європейськими союзниками. Документ США не містив згадок про територіальну цілісність України та не включав критики на адресу Росії.

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