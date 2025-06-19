Саміт НАТО відбудеться 24–25 червня / © Associated Press

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США тиснуть на союзників по НАТО з вимогою обмежити згадки про Україну в підсумковому комюніке саміту.

Про це, за інформацією кількох джерел, пише Newsweek. Білий дім відмовився надавати коментар на запит видання.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, як зазначено в матеріалі ЗМІ, чинить тиск на європейських союзників з метою мінімізувати згадки про Україну в підсумковому комюніке саміту НАТО в Гаазі.

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«Такий символічний крок може свідчити про послаблення підтримки Києва з боку Вашингтона», — йдеться у виданні.

Джерела у Вашингтоні та Європі повідомляють, що представники Трампа прагнуть, щоб у комюніке — документі, який підсумовує результати щорічного саміту та визначає пріоритети Альянсу — Україна згадувалася якомога рідше. За словами європейського посадовця, який бачив проєкт документа, там є лише побіжна згадка про обороноздатність України без чіткого підтвердження підтримки Києва.

«Якщо чинна редакція буде затверджена, це стане різкою зміною порівняно з чіткими заявами підтримки України, які оприлюднювалися під час самітів НАТО за президентства Джо Байдена після вторгнення Росії 2022 року», — пише джерело.

Президент Американо-німецького інституту при Університеті Джонса Гопкінса Джефф Ратке зазначив, що в Москві, Пекіні та інших столицях уважно стежать за тим, як США і НАТО оцінюють ситуацію з безпекою у світі.

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«Якщо Альянс відмовиться від попередніх зобов’язань, це буде розцінено як прояв слабкості», — сказав він.

Підтримка буде, але обережна

Попри все очікується, що НАТО під час саміту оголосить деякі кроки на підтримку України. Генсек Альянсу Марк Рютте закликав країни-члени збільшити річні оборонні витрати, щоб стримувати Росію.

Як повідомляють джерела, планується оголошення нової мети — витрати на рівні 5% ВВП: 3,5% на основні оборонні програми та 1,5% — на військову інфраструктуру й логістику. Це буде суттєвим досягненням для Трампа, який давно вимагав від союзників посилення витрат на оборону.

Останніми місяцями Велика Британія, Франція та інші країни пообіцяли збільшити військову допомогу Україні, яка й далі значною мірою покладається на західну підтримку в боротьбі з Росією.

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Однак це спричинило напруженість у відносинах між ЄС і США, адже Трамп ще на початку своєї каденції заявив про прагнення швидко закінчити війну в Україні.

Попри посередництво в мирних переговорах між Києвом і Москвою, значних результатів досягнуто не було. Трамп висловлює розчарування обома сторонами, однак частіше критикує українського президента Володимира Зеленського, ніж очільника Кремля Володимира Путіна.

Залишається незрозумілим, чи підтримає Трамп новий законопроєкт Сенату щодо санкцій проти Росії чи новий пакет допомоги Україні після завершення дії чинного фінансування.

Комюніке без України?

Якщо в підсумковому документі НАТО майже не згадають Україну, це стане різким контрастом до рішучої позиції попередніх років.

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Так, 2024 року в комюніке йшлося, що повномасштабне вторгнення Росії «зруйнувало мир і стабільність в євроатлантичному регіоні» та НАТО «зобов’язалося посилити довгострокову підтримку України, щоби вона перемогла в боротьбі за свободу».

Українські посадовці висловлюють сподівання, що союзники зможуть знайти дипломатичний спосіб підтримати Україну, не дратуючи Трампа, який наразі зосереджений на війні між Ізраїлем та Іраном.

Натомість Україні у проєкті підсумкової декларації саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня, можуть пообіцяти довгострокову допомогу в сфері безпеки.

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