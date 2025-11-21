США змушують Україну погодитися на рамкову мирну угоду / © ТСН.ua

Реклама

Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

Співрозмовники агентства стверджують, що Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів, і що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

Реклама

«Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила», – сказало одне з джерел.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру.

Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни. Зеленський погодився працювати над пунктами плану спільно із американцями. У Вашингтоні заявили про значний поступ у досягненні миру в Україні.