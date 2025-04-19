США тиснуть на Україну щодо завершення війни, а на Росію - ні: деталі від Axios

Дональд Трамп.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа здійснює тиск на Україну в питанні припинення війни. Втім, не говорить про посилення тиску на агресорку Росію. Ба більше - американський лідер розчарований затягуванням переговорів і готовий відмовитися від посередницької ролі Вашингтона.

Про це повідомляє Axios з посиланням на на американських та європейських чиновників.

Дональд Трамп, який раніше обіцяв досягти мирної угоди впродовж 24 годин після вступу на посаду, у приватній розмові каже про своє розчарування тим, що переговори ні до чого не призводять. За словами поінформованого американського чиновника, очільник Білого дому зосередиться на інших напрямах зовнішньої політики, якщо угода не буде досягнута найближчим часом.

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Сам Трамп поки не встановив дедлайну і не сказав, чи буде робити якісь подальші кроки, окрім виходу з переговорів. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, мовляв, треба з’ясувати “протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі".

"Рубіо не уточнив, як саме виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", – розповів Axios один з європейських дипломатів.

Двоє інших європейських дипломатів підтвердили: Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом.

Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були насамперед спрямовані на Україну. Близьке до українського уряду джерело заявило, що ці меседжі були покликані чинити тиск на Київ. Ба більше - воно висловило занепокоєння, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку США.

Європейські дипломати кажуть, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію. Мовляв, складалося враження, що Рубіо й Віткофф “перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям".

"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Росія не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди. У результаті малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі", - пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив різке попередження на випадок, якщо не буде прогресу щодо миру в Україні.

Дата публікації 00:01, 19.04.25 Кількість переглядів 80 ТСН новини 23:00 18 квітня. Заяви США в Страсну п’ятницю! Що буде з Україною?