Дональд Трамп / © Getty Images

США закликають Україну та Росію укласти мир до літнього періоду, повторюючи тактику, яку Дональд Трамп застосовував ще від початку свого президентства. Проте історія показує, що жорсткі терміни не гарантують прогресу, а тиск на Київ може призвести до нових дипломатичних ризиків.

Про це пише NBC News.

Видання наголошує, що встановлення дедлайнів є типовим інструментом адміністрації Трампа у спробах покласти край міжнародним конфліктам. Раніше схожі строки застосовувалися щодо ХАМАС у Газі та щодо Ірану для укладення нової ядерної угоди. Для російсько-української війни Трамп визначав кілька потенційних термінів.

Навіть початкова обіцянка покласти край війні в Україні за 24 години від початку президентства, яку пізніше визнали абсурдною, показала стратегічний підхід Трампа — встановлення коротких і чітких дедлайнів. Вже у перші тижні його президентства американська команда розраховувала на мирну угоду протягом 100 днів після інавгурації, тобто до травня 2025 року. Пізніше озвучувалися нові строки, серед яких ультиматум до американського Дня подяки — 27 листопада.

Проте, як наголошує NBC, обидві сторони — Україна та Росія — фактично ігнорують дедлайни, розраховуючи здобути перевагу або на полі бою, або за рахунок внутрішньополітичних проблем супротивника.

«Час не на боці України», — зазначив у неділю Майкл Боцюрків, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради.

«Зеленський зараз у кутку, бо Трамп більше тиснутиме саме на Україну, намагаючись вкластися в оголошені строки. Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад отриманням більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і Путіним, і все змінюється», — пояснив експерт.

Його думку поділяє Кір Джайлз, старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House. Він зазначає, що адміністрація Трампа «дуже неохоче чинить тиск на Росію, але має можливість примусити Україну і робила це неодноразово».

На думку Джайлза, завершення війни можливе двома шляхами: або Україна дійде до висновку про необхідність капітуляції через неможливість життя в містах, або Росії чиниться значний міжнародний тиск, аби вона припинила бойові дії на поточній лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що українські та американські посадовці начебто обговорили графік, який включає підготовку мирної угоди з Росією вже у березні.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа кардинально змінює підхід до зовнішньої політики, роблячи ставку не на кар’єрних дипломатів, а на діючих військових командирів.