США у ОБСЄ закликали Росію припинити брехати про створення в Україні "брудної бомби"

Після того, як представники МАГАТЕ відвідали Україну та підтвердили, що ніхто на території країни не створює "брудну бомбу", Росія повинна припинити поширювати дезінформацію та залякувати ядерною зброєю.

Про це заявила повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що російський диктатор Путін та інші кремлівські посадовці продовжують залякувати використанням ядерної зброї. "Коли Путін неправдиво заявив, що Україна створює так звану "брудну бомбу" на трьох об'єктах в країні, Україна мудро і прозоро запросила візит МАГАТЕ. Минулого тижня на засіданні нашої Постійної ради ми почули, як РФ повторювала цю брехню", - сказала Острієн.

Острієн зазначила, що саме у той день, коли Росія вчергове брехала про "брудну бомбу", у Відні експерти МАГАТЕ публічно повідомили, що вони не виявили жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на об'єктах, які вказувала Росія.

Вона наголосила, що Росія повинна припинити розповсюдження дезінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі категорично спростував брехню Кремля про "брудну бомбу" в Україні.

Також ми інформували, що Росія зменшила ядерну риторику на тлі спроб відновити переговори про новий СНО.

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