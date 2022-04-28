Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України

Регламентний комітет Палати представників США 28 квітня затвердив законопроєкт про ленд-ліз для України.
Повна назва документа – акт S. 3522 – Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).
"Палата затвердила законопроєкт про ленд-ліз 2022 року про захист демократії України 220-205 голосами", – йдеться у повідомленні.
Щоб документ став законом та набув чинності, його ще має підписати президент США Джо Байден.
Нагадаємо, 7 квітня Сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни (ленд-лізу).
Програма дасть можливість президенту США Джо Байдену ефективніше відправляти до України зброю і де-факто дарувати обладнання з положеннями, що передбачають, що країни-отримувачі повинні повернути гроші Штатам пізніше.
Сенатори пояснили, що підтримали пропозицію, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.
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