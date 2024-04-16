США украй занепокоєні, що окупованою Запорізькою АЕС опікується некваліфікований персонал

Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції.
Контроль російських окупаційних сил над Запорізькою АЕС, а також експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки великого ядерного об'єкта в Україні.
Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд, - пише Укрінформ.
«Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції»,- підкреслив представник США.
Він також назвав «жахливою» ситуацію, пов’язану із забороною російських окупаційних сил заборонити доступ на АЕС українським фахівцям, які не підписали трудові угоди з «Росатомом» та не прийняли російського громадянства.
«Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та «Росатома» до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі»,- наголосив представник США.
Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.
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