Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

Високопосадовці зі США, України та низки європейських держав цього тижня зустрінуться у Великій Британії для координації позицій напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела, обізнані з планами.

Ідея такої наради виникла після кількох телефонних переговорів між представниками США, України та європейських країн. Метою є вироблення єдиного підходу до мирних ініціатив, які можуть обговорюватися на переговорах у серпні.

За даними Axios, у Києві та серед союзників по НАТО існує занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни без урахування інтересів України та партнерів.

Наразі відомо, що Кремль пропонує припинити війну в обмін на відмову України від контролю над Луганською, Донецькою областями та Кримом. Частина учасників обговорень також чула, що Росія може відмовитися від претензій на Херсонську та Запорізьку області.

Українські чиновники підкреслюють, що поки не мають повної інформації ні про деталі російської пропозиції, ні про офіційну позицію США.

Варто зазначити, що навіть якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на будь-які територіальні поступки, йому доведеться проводити референдум, оскільки Конституція України забороняє відчуження територій без волевиявлення народу.

президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».