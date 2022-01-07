США уважно стежать за "миротворцями" в Казахстані: у Вашингтоні сумніваються в законності введення російських силовиків

США уважно стежать за "миротворцями" в Казахстані: у Вашингтоні сумніваються в законності введення російських силовиків

Поки, що у США є чимало запитань щодо дій Росії у Казахстані.

Сполучені Штати Америки уважно стежать за розгортанням «миротворчих сил» контрольованої Росією Організації договору про колективну безпеку в Казахстані й ставлять під сумнів законність їх введення.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

«Ми уважно стежимо за повідомленнями про те, що Організація договору про колективну безпеку надіслала свої колективні миротворчі сили до Казахстану. У нас є питання стосовно характеру запиту (на їх введення, - ред.) і щодо того, законним було це запрошення чи ні. На цей момент ми не знаємо», - сказала вона.

США стежитимуть за будь-якими порушеннями прав людини та будь-якими діями, які можуть закласти основу для захоплення казахстанських інституцій, додала Псакі.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу